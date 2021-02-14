Лас-Вегас, США, , 10:38 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Камару Усман, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, досрочно победил бразильского спортсмена Гилберта Бернса в поединке на турнире UFC 258, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из США сразу выглядел предпочтительнее и уже во втором раунде отправил своего оппонента в нокдаун. В третьем раунде бразильский спортсмен снова оказался в тяжелом нокдауне, а затем Усман отправил его в нокаут.

Отметим, по итогам поединка, 32-летний Усман, для которого это третья удачная защита титула, имеет в активе 18 побед (9 — досрочно) при одном поражении. Для 34-летнего Бернса данное поражение стало четвертым при 19 победах (14 — досрочно).