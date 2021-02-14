Виннипег, Канада, 14 февраля 2021, 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккеист «Оттава Сенаторз»
Хоккеист «Оттава Сенаторз»
(сс) kaatiya

Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

В составе «Сенаторз» забитые шайбы в свой актив записали российский форвард клуба Евгений Дадонов (28-я минута) и Брэди Ткачук (60-я).

У «Виннипега» автором единственного забитого гола стал Марк Шайфли (26-я).

Отметим, этой победой «Оттава» прервала серию из четырех подряд поражений и в следующем матче 16 февраля сыграет с клубом «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег», который выиграл предыдущий матч, в это же день встретится с командой «Эдмонтон Ойлерз».