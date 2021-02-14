Виннипег, Канада, , 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккеист «Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

В составе «Сенаторз» забитые шайбы в свой актив записали российский форвард клуба Евгений Дадонов (28-я минута) и Брэди Ткачук (60-я).

У «Виннипега» автором единственного забитого гола стал Марк Шайфли (26-я).

Отметим, этой победой «Оттава» прервала серию из четырех подряд поражений и в следующем матче 16 февраля сыграет с клубом «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег», который выиграл предыдущий матч, в это же день встретится с командой «Эдмонтон Ойлерз».