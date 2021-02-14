Брайтон, Великобритания, , 08:49 — REGNUM Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» и команда из Бирмингена «Астон Вилла» не сумели выявить победителя в матче 24-го утра чемпионата Англии. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне и закончилась с ничейным счетом 0:0.

При этом «Брайтон» имел преимущество по ходу игры и нанес 26 ударов по воротам гостей, против четырех у «Астон Виллы», однако это никак ни повлияло на итоговый результат матча.

Отметим, по итогам матча в активе «Брайтона» 26 очков и пятнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Астон Виллы» 36 очков и восьмая позиция.