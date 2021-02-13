Мальмё, Швеция, , 21:14 — REGNUM Сборная Швеции по хоккею в матче второго тура третьего этапа Евротура (Шведские хоккейные игры) уступила в серии буллитов команде России. Встреча прошла 13 февраля в Мальмё и завершилась со счетом 1:2.

В составе «красной машины» отличились Данил Моисеев и Владимир Бутузов (буллит). У команды Швеции шайбу забросил Эмиль Петтерссон.

Напомним, что 14 февраля хоккеисты сборной России сыграют с командой Чехии, а шведы «сразятся» с командой Финляндии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сборная России переиграла команду Финляндии со счетом 3:2. В составе «красной машины» отличились Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов.

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