Москва, , 21:21 — REGNUM Победа российской конькобежки Ангелины Голиковой на чемпионате мира (ЧМ) в нидерландском Херенвене, в честь которой на пьедестале прозвучал фрагмент первого концерта Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром, вызвала шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Всё равно все знают, кто победил. А концерт Чайковского — очень русский и патриотичный», — поделилась своим мнением Luba A.

Многие пользователи выразили радость по поводу победы российской спортсменки. Они отметили, что наша страна творчески подошла к запрету российской символики на чемпионате, что, уверены люди, хорошо.

«Браво. Всё равно все знают, что это Россия. Очень важно сейчас для страны и такие победы тоже. Спасибо большое нашим спортсменам», — пишет Elena A.

Некоторые комментаторы считают, что запрет на символику Российской Федерации на этом чемпионате выглядит глупо. Они уверены, что все и так знают, какую страну представляет тот или иной спортсмен.

«Современные политики глупее некуда. Всем же ясно, что это российские спортсмены. Не знают, как досадить всему российскому народу, хоть так гаденько и подленько», — считает Юлия Т.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что нападки на Россию на самом деле только сплачивают российский народ.

«Ничто так не сплачивает народ, как всяческие нападки. Уже не знает этот мир, как досадить шестой части суши — России. Спасибо за помощь в консолидации общества, соседи», — написала Светлана К.

Напомним, 12 февраля фрагмент первого концерта Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром прозвучал в честь победы российской конькобежки Ангелины Голиковой на чемпионате мира в нидерландском Херенвене.