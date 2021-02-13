Москва, , 18:25 — REGNUM Лишение победы российской лыжницы Анастасии Фалеевой в спринте классическим стилем на дистанции 1,1 км на молодежном чемпионате мира (ЧМ) в Финляндии из-за того, что она задела лыжи чешской спортсменки, которая в результате упала, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Мы за наших! При любой ситуации», — написал Павел В.

Многие пользователи оказались уверены в том, что решение организаторов соревнования не является справедливым.

«Ну, конечно, тут судьи увидели, а когда с Большуновым дважды практически так же поступили финны, то ничего не увидели, ничего не заметили», — пишет Валентина Ц.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что такой исход событий был вполне ожидаем. Они уверены, что борьба против России разворачивается не только в политическом, но и на спортивном поле.

«Вполне ожидаемо. Если бы россиянка упала, никто бы даже не заметил, тем более такие случаи были. Русофобия во всём мире. Нечему удивляется. Ждём санкции!», — поделилась своим мнением Людмила П.

Часть пользователей отметили, что соперницы российских лыжниц показали неспортивное поведение. Они уверены, что Фалеева не заслужила лишение золотой медали.

«Это уже не спорт, когда даже спортсмены готовы лечь на лыжне, лишь бы навредничать. А судьи это поддерживают! Слабаки! Чувствуя, что не могут соперничать, так хотя бы пакость сделать какую-нибудь!», — считает Сергей З.

Напомним, 11 февраля российская лыжница Анастасия Фалеева была лишена победы в спринте классическим стилем на дистанции 1,1 км на молодежном (спортсмены до 23 лет) чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).