Рим, , 17:22 — REGNUM Тренер футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Чезаре Пранделли рассказал о состоянии Александра Кокорина. Об этом 13 февраля сообщает сайт клуба. «Александру нужно продолжать набирать форму», — сказал Пранделли.

Несколько дней назад российский спортсмен досрочно покинул тренировку команды. «Фиалки» заявили, что у Кокорина нет проблем со здоровьем.

Ранее пресс-служба итальянской «Фиорентины» опубликовала фото в Instagram с прошедшей тренировки команды.

В ней принял участие российский форвард Кокорин.

Напомним, что 29-летний нападающий пополнил «Фиорентину» 27 января. Он подписал контракт до 2024 г.

14 февраля «Фиорентина» примет «Сампдорию» в 22 туре чемпионата Италии.