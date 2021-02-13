Тамбов, , 16:53 — REGNUM Стали известны условия, на которых игроки футбольного клуба «Тамбов» будут готовы отозвать заявления из палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом 13 февраля сообщает Metaratings.ru.

Футболистам была предложена выплата 50% от задолженности по зарплате, но клуб получил отказ. Игроки и работники клуба согласны на 30-процентное сокращение задолженности.

«Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 1 очко, а от 12 места — на 8.

Из-за финансовых проблем клуб уже покинули большинство спортсменов.