Канберра, 13 февраля 2021, 16:32 — REGNUM Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (Испания) одержал победу над Кэмероном Норри в матче III круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поединок завершился победой Надаля — 7:5; 6:2; 7:5. Матч длился 2 ч 14 мин.
В 1/8 финала Надаль встретится с Фабио Фоньини (Италия).
Ранее Роман Сафиуллин (Россия) проиграл Кэмерону Норри (Великобритания) в матче II круга Australian Open. Встреча завершилась — 6:3, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).