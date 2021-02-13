Париж, , 15:41 — REGNUM Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан может стать наставником французской национальной сборной по футболу после того, как эту должность покинет Дидье Дешам. Об этом 13 февраля сообщает L'Equipe.

Зидан Зинедин

Уточняется, что в случае, если Дешам, контракт с которым рассчитан до 2022 года, не будет продлевать свое соглашение, Федерация футбола Франции (FFF) считает первым кандидатом на данный пост Зидана.

«Преемник Дешама? У нас очень хорошие отношения с Зиданом, по крайней мере личные. Если Дидье перестанет быть тренером сборной, а я все еще буду занимать свой пост, то первым человеком, которого я бы хотел увидеть на этом посту, стал бы Зидан», — заявил глава FFF Ноэль ле Гре, слова которого приводит издание.

Отметим, Зинедин Зидан повторно стал главным тренером «Реала» в 2019 году и его контракт с клубом из Мадрида рассчитан до лета 2022 года.