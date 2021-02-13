Мельбурн, Австралия, , 15:26 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила австралийской спортсменке Эшли Барти на турнире Australian Open, проходящем в Мельбурне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российская спортсменка уступила австралийке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался в течение 1 час 25 минут. За это время Александрова, которая занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), четыре раза подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать два из трех брейк-пойнтов. Ее соперница, являющаяся первой ракеткой мира, также подала навылет четыре раза, три раза ошиблась при подаче и реализовала пять из 17 возможных брейк-пойнтов.

Отметим, Екатерина Александрова была последней из российских теннисисток на турнире Australian Open нынешнего года. Соперницей Барти в следующем круге соревнований станет американка Шелби Роджерс.