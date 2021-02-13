Мельбурн, Австралия, 13 февраля 2021, 15:26 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Италии Маттео Берреттини в матче третьего круга турнира Australian Open, который проходит в Мельбурне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсмен из России проиграл итальянцу в трех сетах в упорной борьбе со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).
Соперники провели на корте 2 часа 58 минут. В течение данного временного периода Хачанов, который занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 12 раз, допустил три двойные ошибки и смог реализовать два из четырёх возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся десятой ракеткой мира, 18 раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта из шести возможных.
Отметим, в четвёртом круге турнира Australian Open соперником Берреттини станет греческий теннисист Стефанос Циципас.