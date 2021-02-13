Москва, , 14:24 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» выделил другой московской команде — «Спартак» — почти 1,3 тыс. билетов на матч 1/8 финала Кубка России (КР). Об этом 13 февраля сообщил директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

«Спартак» получит 1 284 билета согласно регламенту. Будет гостевой сектор», — приводит его слова ТАСС.

При этом известно, что спартаковцы получили 10% от общей квоты, в условиях пандемии SARS-CoV-2 составляющей 50% от максимальной, то есть 12 858 зрителей от 25 716 мест стадиона «ВТБ-Арена».

Отметим, матч с участием «Динамо» и «Спартака» в рамках Кубка России состоится 20 февраля и начнется в 19:30 мск. Он станет одним из первых официальных футбольных матчей в нынешнем году.