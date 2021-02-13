Хельсинки, , 14:17 — REGNUM Женская российская сборная по лыжным гонкам завоевала серебряные награды в эстафете 4×3,3 км на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, который проходит в Вуокатти (Финляндия). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе женской сборной России выступали Анна Кожинова, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева и Вероника Степанова.

При этом первое место заняла женская сборная Швеции, третье — у национальной женской команды Норвегии.

Отметим, позднее состоится мужская эстафета 4×5 км среди юниоров, чемпионат мира среди молодежи и юниоров в Лахти и Вуокатти закончится 14 февраля.