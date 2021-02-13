Мельбурн, Австралия, , 14:13 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала верх над представительницей Британии Кэйти Бултер в матче первого круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 250, который проходит в Мельбурне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России одержала верх над британкой в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. За этот временной отрезок Касаткина, занимающая 75-е место в рейтинге WTA, два раза подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из 5 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка, являющаяся 315-й ракеткой мира, подала навылет один раз, допустила три двойных ошибки и не смогла реализовать свою единственную возможность взять подачу соперницы.

Отметим, в следующем круге турнира в Мельбурне Касаткина сыграет с другой российской теннисисткой Варварой Грачёвой.