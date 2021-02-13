Москва, , 12:51 — REGNUM Решение покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял Петр Иванов, который был избран на эту должность 30 ноября минувшего года. Об этом 13 февраля сообщил сам бывший глава ВФЛА.

«В соответствии с решением CAS (Спортивного арбитражного суда) в течение ближайших двух лет запрещено лицам, занимающим определенные должности, участвовать в заседаниях президиумов спортивных федераций. В соответствии с этим решением с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой», — приводит его слова ТАСС.

Также Иванов выразил уверенность в том, что Ирина Привалова справится с решением стоящих перед ВФЛА задач, определенных в качестве стратегии федерации.

При этом, по уставу ВФЛА (пункт 6.20), у Иванова есть право вернуться на данный пост после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).

Напомним, 16 декабря минувшего года CAS принял решение частично поддержать иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). В последний также входит лишение права высокопоставленных государственных служащих РФ до 16 декабря 2022 года входить в руководство, как международных спортивных объединений и федераций, применяющих кодекс WADA, так и в руководство национальных и континентальных организаций, которые имеют членство в таких международных объединениях и федерациях.