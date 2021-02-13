Владимир, , 12:30 — REGNUM Власти Владимира приняли решение отменить традиционную массовую гонку «Лыжня России», которая должна была пройти в одном из парков города, из-за погодных условий. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями оргкомитет объявляет о переносе даты проведения лыжной гонки «Лыжня России», запланированной на сегодня, 13 февраля, в парке «Дружба», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дата и время проведения данной лыжной гонки будут объявлены дополнительно.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, в 12:00 во Владимире ожидается обильное выпадение снега, понижение температуры воздуха до −13… −14 °C и ветер до 17 м/с. При этом всероссийская гонка «Лыжня России» состоится 13 февраля в 39-й раз, ее организуют Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов страны в области физкультуры и спорта.