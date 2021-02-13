Лондон, , 11:34 — REGNUM Форвард лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» Тьягу Томаш попал в сферу интересов лондонской команды «Арсенал». Об этом 13 февраля сообщает The Sun.

По данным источника, несмотря на то, что сумма отступных за футболиста по его контракту составляет €59 млн, из-за последствий пандемии коронавируса руководство «Спортинга» готово рассмотреть предложения по покупке 18-летнего футболиста на сумму от €22,8 млн.

При этом уточняется, что технический директор лондонского клуба Эду уже начал предварительные переговоры с португальской командой о возможности такой сделки.

Отметим, в текущем сезоне Тьягу Томаш сыграл в составе «Спортинга» в 25 матчах и забил в них пять голов, а также отдал три результативных передачи.