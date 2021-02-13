Лондон, , 11:33 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» собирается продать своего украинского форварда Андрея Ярмоленко. Об этом 13 февраля сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонская команда намерена продать своего 31-летнего футболиста за €5−6 млн во время летнего трансферного окна. При этом текущий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Андрей Ярмоленко играет в составе «Вест Хэма» с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл за свой клуб в 17 матчах во всех турнирах и отметился в них двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами.