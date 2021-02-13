Мельбурн, Австралия, 13 февраля 2021, 11:32 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев уверенно обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса на турнире Australian Open, который проходит в Мельбурне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Российский спортсмен уверенно одержал верх над испанцем в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Рублев, занимающий восьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 12 раз подал навылет, три раза ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 9 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся 65-й ракеткой мира, подал навылет 11 раз, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного из трех возможных брейков.
Отметим, соперником Рублева в матче 1/8 финала турнира Australian Open станет теннисист из Норвегии Каспер Рууд.