Чикаго, США, , 10:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу гостей со счетом 106:125.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал во встрече 33 очков. Его коллега по команде — форвард Маркус Моррис — набрал 20 очков в матче.

В составе «Буллз» самым результативным оказался защитник Зак Лавин, который остановился в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 подборами.

Отметим, в следующем матче «Клипперс», для которого это вторая подряд победа, 15 февраля сыграет с «Кливленд Кавальерс». «Чикаго», выигравший предыдущий матч, следующий раз 16 февраля проведет встречу с «Индиана Пэйсерс».