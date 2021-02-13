Портленд, США, , 10:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу хозяев со счетом 129:110.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Гари Трент-младший, который набрал во встрече 26 очков. Его коллега по команде — лёгкий форвард Кармело Энтони — набрал 23 очка в матче.

У «Кливленда» самым результативным оказался защитник Коллин Секстон, который смог набрать за игру 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Портленд», для которого это третья подряд победа, 15 февраля сыграет с «Даллас Маверикс». Для «Кливленда» это шестое подряд поражение, команда в следующий раз также 15 февраля проведет встречу с «Лос-Анджелес Клипперс».