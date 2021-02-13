Лейпциг, Германия, , 10:22 — REGNUM Футбольный клуб «РБ Лейпциг» выкупил у команды «Манчестер Сити» ее испанского защитника Анхелиньо, который играл в немецкой команде ан правах аренды. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба клуба из Лейпцига.

Уточняется, что руководство немецкой команды подписало контракт с 24-летним футболистом до 2025 года.

«Анхелиньо — хороший игрок, который очень важен для нас. Он играл важную роль в нашей команде с самого начала, и, хотя он быстро прогрессировал, у него еще есть нереализованный потенциал», — приводит пресс-служба слова главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана.

Отметим, «РБ Лейпциг» арендовал Анхелиньо у «МС» в январе минувшего года, а затем, в сентябре, продлил данное соглашение. Игрок провел в составе немецкой команды 47 матчей и отметился в них девятью забитыми мячами и 16 голевыми пасами.