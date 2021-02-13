Шарлотт, США, , 10:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу хозяев со счетом 120:114.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Терри Розир, который набрал во встрече 41 очко. Его коллега по команде — разыгрывающий Ламело Болл — оформил во встрече дабл-дабл с 20 очками и 11 подборами.

В составе «Тимбервулвз» самым результативным оказался защитник Малик Бисли, который смог набрать за игру 31 очко.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт», проигравший предыдущую встречу, 15 февраля сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Для «Миннесоты» это четвертое подряд поражение, команда в следующий раз также 15 февраля проведет встречу с «Торонто Рэпторс».