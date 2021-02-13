Москва, , 09:35 — REGNUM Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон заключит контракт с московской командой ЦСКА. Об этом 13 февраля сообщил журналист телеканала Directv Sports Карлитос Санчес на своей странице в соцсети Twitter.

По нрформации источника, соглашение между 31-летним футболистом и ЦСКА будет рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, Хосе Саломон Рондон уже выступал в Российской Премьер-лиге, играя в составе казанского «Рубина» с 2012 по 2014 год и в санкт-петербургском «Зените» с 2014 по 2015 год. Также провел 83 матча в составе сборной Венесуэлы и отметился в них 31 голом.