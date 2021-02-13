Мельбурн, Австралия, 13 февраля 2021, 09:35 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев переиграл сербского спортсмена Филипа Крайиновича в матче третьего круга теннисного турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсмен из России обыграл своего сербского оппонента в пяти сетах со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.
Спортсмены провели на корте 3 часа 6 минут. За это время Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 15 раз подал навылет, пять раз ошибся при подаче и смог реализовать 6 из 17 возможных брейк-пойнтов. Крайинович, являющийся 33-й ракеткой мира, два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейков.
Отметим, в матче 1/8 финала турнира Australian Open Даниил Медведев встретится с представителем США Маккензи Макдональдом.