Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 91:109.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл, который оформил во встрече дабл-дабл с 24 очками и 18 подборами.

В составе «Уизардз» самым результативным стал разыгрывающий Расселл Уэстбрук, остановившийся в шаге от трипл-дабла с 24 очками, 10 результативными передачами и девятью подборами.

Отметим, этой победой «Нью-Йорк» прервал серию из двух подряд поражений, в следующем матче клуб 14 февраля сыграет с «Хьюстон Рокетс». Для «Вашингтона» это второе подряд поражение, команда в следующий раз также 14 февраля проведет встречу с «Бостон Селтикс».