Даллас, США, , 09:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 143:130.

В составе победителей наиболее результативным оказался латвийский форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший за игру 36 очков.

У «Пеликанз» самым результативным стал форвард Зайон Уильямсон, который также набрал во встрече 36 очков. Еще 30 очков принес «Нью-Орлеану» легкий форвард Брэндон Ингрэм.

Отметим, эта победа стала для «Далласа» четвертой подряд, в следующем матче клуб 15 февраля сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Для «Нью-Орлеана» это второе подряд поражение, команда в следующий раз также 15 февраля проведет встречу с «Детройт Пистонс».