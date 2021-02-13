Нью-Йорк, США, , 08:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл команде «Бостон» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственной во встрече заброшенной шайбы стал форвард «Бостона» Ник Ритчи, отличившийся на 30-й минуте.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, его коллега по клубу — российский форвард Павел Бучневич — не отметился никакими результативными действиями за 20 минут 34 секунды игрового времени. Еще один российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин из-за травмы вынужден был пропустить матч.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», для которых это третье подряд поражение, 15 февраля сыграют с клубом «Филадельфия Флайерз». «Бостон», для которого это пятая победа подряд, 14 февраля встретятся с командой «Нью-Йорк Айлендерс».