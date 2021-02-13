Лейпциг, Германия, , 08:14 — REGNUM Футбольный клуб «РБ Лейпциг» переиграл команду «Аугсбург» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Лейпцига» голы забили испанский хавбек Даниэль Ольмо (38-я, с пенальти) и французский полузащитник Кристофер Нкунку (43-я)

У «Аугсбурга» забитым мячом отметился итальянский полузащитник Даниэль Калиджиури (77-я, с пенальти).

Отметим, по итогам матча «РБ Лейпциг» набрала 44 очков, клуб находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. У «Аугсбурга» 22 очка и тринадцатая строчка.