Виго, Испания, , 08:04 — REGNUM Футбольный клуб из Виго «Сельта» уверенно обыграл команду «Эльче» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Балаидос» в Виго и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитые голы на счету оформившего в матче дубль форварда Санти Мины (45-я минута и 68-я) и хавбека Брайса Мендеса (45+2-я)

Автором единственного забитого мяча гостей стал аргентинский нападающий «Эльче» Эмилиано Ригони (50-я).

Отметим, по итогам матча «Сельта» набрала 29 очков, что позволило ей поняться на девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Эльче» 18 очков и девятнадцатое место.