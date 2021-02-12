Москва, , 18:39 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) намерен разрешить использовать музыку композитора П. Чайковского на церемониях награждения российских фигуристов на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме. Об этом 12 февраля сообщает ТАСС.

Николай Кузнецов. Портрет Петра Ильича Чайковского. 1893

В ISU не возражают против использования композиции, учитывая, что организация уже разрешила российским спортсменам использовать её на ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку.

По решению CAS по спору между WADA и РУСАДА сборные РФ в течение двух лет будут выступать на ЧМ и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Чемпионат мира должен пройти в Стокгольме 22−28 марта.