Стокгольм, 12 февраля 2021, 18:13 — REGNUM Боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев (Швеция), известный по прозвищу Новый Хабиб, снялся с поединка с Леоном Эдвардсом (Великобритания). Об этом 12 февраля сообщает ESPN.
Уроженец Чечни не сможет принять участие в турнире UFC, намеченном на 13 марта, из-за проблем со здоровьем. Его состояние ухудшилось из-за перенесенного COVID-19.
Первоначально бой должен был пройти в декабре 2020 г., но его перенесли на 20 января 2021 г. Во второй раз бой сорвался из-за болезни Чимаева.
На счету шведского бойца — 9 побед в 9 поединках.