Канберра, 12 февраля 2021, 17:58 — REGNUM Теннисист Новак Джокович (Сербия) может сняться с Australian Open из-за травмы. Об этом 12 февраля сообщает Sports.ru.
Ранее он обыграл Тэйлора Харри Фрица (США) в пяти сетах. Игра продолжалась 3 ч 27 мин. и завершилась — 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
Во время III партии Джокович взял медицинский тайм-аут. «У меня надрыв мышцы. Не знаю, восстановлюсь ли я менее чем за 2 дня. Не знаю, выйду ли я на корт», — отметил Джокович.
Следующим соперником Джоковича должен стать Милош Раонич (Канада).