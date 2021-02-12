Афины , , 17:52 — REGNUM Баскетбольная Евролига объявила о переносе матчей регулярного чемпионата с участием клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Евролиги.

Перенос игр, которые должны были состояться 17 и 19 февраля, связан с карантином в греческой команде.

При этом новые даты проведения матчей будут объявлены дополнительно.

5 февраля «Зенит» потерпел поражение от «Фенербахче» (Турция) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча в Стамбуле завершилась в пользу хозяев — 92:84.

Самым результативным игроком стал защитник стамбульской команды Нандо де Коло (24 очка). В составе гостей 21 очко заработал Уилл Томас.

Для «Зенита» поражение стало третьим подряд.