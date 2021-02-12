Москва, , 16:41 — REGNUM Трёхкратные чемпионы России и двукратные победители чемпионата Европы (ЧЕ) фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят в финале Кубка России.

«Тарасова и Морозов не будут выступать в финале Кубка России. Они отправятся на международный турнир в Гаагу», — передает слова тренера Максима Транькова ТАСС.

Финал Кубка России пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова стала амбассадором бренда Puma.

«Я рада быть глобальным амбассадором компании и представлять её по всему миру», — отметила Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы.