Берн, 12 февраля 2021, 16:38 — REGNUM Стало известно о состоянии двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, сбитого машиной. Об этом 12 февраля сообщается в Twitter команды «Альпин».
Алонсо доставлен в больницу в Швейцарии, где ему диагностировали перелом верхней челюсти. Испанец уже успешно прооперирован.
В команде ожидают, что гонщик будет готов к началу сезона «Формулы-1».
Алонсо попал в ДТП 11 февраля, его сбил автомобиль во время велотренировки недалеко от Лугано.
Для Алонсо выступление за «Альпин» должно стать дебютным. Он провел в «Формуле-1» 17 сезонов и выступал за Renault, McLaren, Minardi, Ferrari. Дважды побеждал в чемпионате: в 2005 г. и 2006 г.