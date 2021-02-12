Берн, , 16:38 — REGNUM Стало известно о состоянии двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, сбитого машиной. Об этом 12 февраля сообщается в Twitter команды «Альпин».

Алонсо доставлен в больницу в Швейцарии, где ему диагностировали перелом верхней челюсти. Испанец уже успешно прооперирован.

В команде ожидают, что гонщик будет готов к началу сезона «Формулы-1».

Алонсо попал в ДТП 11 февраля, его сбил автомобиль во время велотренировки недалеко от Лугано.

Для Алонсо выступление за «Альпин» должно стать дебютным. Он провел в «Формуле-1» 17 сезонов и выступал за Renault, McLaren, Minardi, Ferrari. Дважды побеждал в чемпионате: в 2005 г. и 2006 г.