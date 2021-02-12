Краснодар, , 16:33 — REGNUM Игрок футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа не исключил своего возвращения в «Зенит» (Санкт-Птербург). Об этом 12 февраля сообщает «Матч ТВ».

«Хочу ли вернуться в «Зенит»? На данный момент я нахожусь и играю в «Сочи». … Но… почему нет? Всегда есть возможность вернуться», — отметил Нобоа. Напомним, эквадорец выступал за сине-бело-голубых в 2017—2019 гг.

Ранее «Зенит» переиграл в товарищеском матче сборную Узбекистана — 4:0.

«Зенит» с 41 очком в 19 матчах занимает I место в турнирной таблице РПЛ. Следом идет ЦСКА, отстающий на 4 очка.

В I туре после возобновления ЧР петербуржцы примут «Ростов» — 27 февраля.