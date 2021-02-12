Кишинёв, , 15:58 — REGNUM Главным тренером сборной Молдавии по футболу стал итальянский специалист Роберто Бордин. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Федерации футбола Молдавии (FMF).

Отмечается, что решение о назначении принято единогласно на заседании исполнительного комитета FMF. Контракт с 56-летним тренером рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Бордин сменил на посту наставника молдавской команды Энгина Фырата, который работал с ней с октября 2019 года. Под его руководством сборная сыграла 11 матчей, в которых два раза сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная Молдавии сыграет с командами Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.

Ранее Бордин тренировал молдавский «Шериф». Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат Молдавии и один раз — Кубок страны.