Москва, , 15:53 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт бой с американцем Крисом Даукаусом. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок Олейника и Даукауса состоится на турнире UFC Fight Night 185, который пройдёт в ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Олейник подписал новый контракт с UFC.

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