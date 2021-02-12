Мельбурн, Австралия, 12 февраля 2021, 15:12 — REGNUM Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим одержал победу над своим представителем Австралии Ником Кирьосом в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 22 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Тим 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 25 эйсов, две ошибки на подаче и 2 из 8 брейков.
В четвёртом круге турнира Тим сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.
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