Москва, , 15:09 — REGNUM Власти Москвы передали 14 земельных участков победителям аукционов на строительство спортивных комплексов. Об этом 12 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Аукционы прошли в 2020 году, общая площадь участков составила 5,49 гектара. Все объекты легковозводимые, они предназначены для занятий физической культурой.

«Начальная цена таких лотов является привлекательной для потенциальных инвесторов. Она зависит от площади территории и формируется из расчета 0,05% от кадастровой стоимости участка», — пояснил заммэра.

По его словам, общий объём платежей за 14 участков составит примерно 7,5 млн рублей в год.