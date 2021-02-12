Мельбурн, Австралия, , 15:08 — REGNUM Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал победу над своим соотечественником Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:5, 6:3.

Оже-Альяссим восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 5 брейков.

В четвёртом круге турнира Оже-Альяссим сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым.

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