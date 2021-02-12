Тверь, , 14:43 — REGNUM В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в поселке Олений Рог-2 Пеновского района четырёх уроженцев Чувашской Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Пожар произошёл 11 февраля в строительной одноэтажной деревянной бытовке, обустроенной для проживания. Там обнаружены тела погибших. Предположительно, причина их смерти — отравление угарным газом. Мужчины 10 февраля прибыли из Чувашии в деревню Олений Рог-2, чтобы работать на стройке, и устроились для проживания в бытовке.

По факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи устанавливают причину возгорания и точную причину смерти рабочих.

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