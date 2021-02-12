Москва, , 14:42 — REGNUM Председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) избрана директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина. Об этом 12 февраля сообщает ТАСС.

Отмечается, что 12 февраля прошло первое заседание нового состава наблюдательного совета РУСАДА. На нём Шашихина была избрана председателем, а её заместителем стал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав наблюдательного совета РУСАДА был избран в декабре 2020 года.

В него, помимо Шашихиной и Чехонина, вошли адвокат Анатолий Кучерена, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, завкафедрой международного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Наталья Соколова, эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков и лётчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

До 1 января председателем набсовета РУСАДА был управляющий партнёр компании Ernst & Young по России Александр Ивлев.

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