Альтенберг, , 14:06 — REGNUM Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по бобслею и скелетону. Заезды среди женщин проходили 11 и 12 февраля.

Победительницей стала Тина Херман из Германии, которая по сумме четырёх попыток оказал время 3 минуты 52,91 секунды.

Второе место заняла её соотечественница Жаклин Лёллинг, которая отстала на 0,11 секунды. Никитина замкнула тройку с отставанием 1,68 секунды.

Четвёртое место поделили российская скелетонистка Алина Тарарыченкова и немецкая спортсменка София Грибель (+1,70).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону проходит в Альтенберге (Германия) с 5 по 14 февраля.