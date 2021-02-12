Москва, , 13:34 — REGNUM Российскому футболисту «Монако» Александру Головину нужно стремиться к переходу в один из ведущих клубов из пятёрки сильнейших чемпионатов. Об этом 12 февраля заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятёрки сильнейших в одной топ-лиг», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, для этого ситуация должна созреть с трёх сторон: самого футболиста, его нынешней команды, а также команды-претендента.

Черчесов добавил, что амбиции нужно подтверждать на уровне сборной, о чём говорит опыт чемпионат мира — 2018, который сыграл решающую роль в переходе Головина из ЦСКА в «Монако».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Головин оформил хет-трик в матче чемпионата Франции с «Нимом» (4:3).

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