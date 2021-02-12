Мельбурн, Австралия, , 12:39 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 1:6, 3:6.

Кудерметова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и 6 из 12 брейков.

В третьем круге Халеп сыграет с победительницей матча между Игой Свёнтек (Польша) и Фионой Ферро (Франция).

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