Портленд, США, , 12:30 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:114.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, записавший в свой актив 35 очков.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 30 очков.

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