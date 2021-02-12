Окленд, США, , 12:27 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший в свой актив 40 очков.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.

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